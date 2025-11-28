Duinrell

Duinrell schenkt karretje en rail Kikkerachtbaan aan pretparkfans

FOTO'S Duinrell heeft twee pretparkfans een bijzonder cadeau gegeven. Het Wassenaarse attractiepark besloot exclusieve onderdelen van de gesloopte Kikkerachtbaan te schenken aan twee coasterliefhebbers. Twan Folbert en Simon de Bruijn mochten deze week allebei een karretje en een stuk rail mee naar huis nemen.

De heren raakten tijdens het afscheidsweekend van de Kikkerachtbaan aan de praat met Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt. Nadat Folbert vertelde dat het zijn droom was om een achtbaankarretje te bezitten, beloofde de directeur dat hij na het afbreken van de klassieke attractie een gondel zou krijgen.

De youtuber laat op zijn kanaal World Of Rollercoasters zien hoe het gesprek met Van Zuylen verliep en hoe hij gisteren naar Duinrell reed om de beloofde items op te halen. In de video benadrukt hij meermaals hoe dankbaar hij het pretpark is.



Veiling

Wie geen connecties heeft met de Duinrell-directie krijgt binnenkort nog de kans om rekwisieten op de kop te tikken: het is de bedoeling om oude onderdelen van de Kikkerachtbaan te gaan veilen aan fans. Het voorste karretje - in de vorm van mascotte Rick de Kikker - blijft in Duinrell, als een decorobject bij de nieuwe Kikkerachtbaan.























