Efteling

Foto's: decor Te Land, Ter Zee En In De Lucht wordt weer opgebouwd in de Efteling

Vandaag, 19.23 uur

FOTO'S De Winter Efteling is dit jaar opnieuw het toneel van een speciale wintereditie van Te Land, Ter Zee En In De Lucht. Het amusementsprogramma van RTL 4 keert deze maand terug naar het attractiepark voor een nieuwjaarsaflevering, die op donderdag 1 januari op tv komt. Inmiddels is de bouw van het decor gestart.

Net als vorig jaar wordt er een schans neergezet achter de schaatsbaan van de Warme Winter Weide. De opnames vinden volgende week plaats, op dinsdag 2 december tussen 18.00 en 22.00 uur. Het evenement is niet publiek toegankelijk. Naast familieleden en vrienden van deelnemers zijn Efteling-medewerkers opgetrommeld als toeschouwers.

Zij konden zich intern aanmelden. Vorig jaar trok de winterspecial van Te Land, Ter Zee En In De Lucht op nieuwjaarsdag 777.000 kijkers, voor RTL genoeg reden om de samenwerking te verlengen. De presentatie is weer in handen van Gerard Joling en Ruben Nicolai.











