Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo opent nieuw educatiecentrum: Burgers' Academy

Vandaag, 19.01 uur

FOTO'S Dierentuin Burgers' Zoo heeft een nieuw educatiegebouw in gebruik genomen. Het Arnhemse dierenpark opende deze week de zogenoemde Burgers' Academy, op een centrale plek naast het Park Restaurant en de panters. Medewerkers, vrijwilligers en betrokken partners kregen als eersten een rondleiding door het complex.

De nieuwe locatie vervangt het oude Panter Plaza, dat jarenlang dienstdeed als horecapunt en later als lesruimte. Het volledig verbouwde gebouw moet uitgroeien tot het vaste thuishonk voor ruim 220 educatieve vrijwilligers en 33 onderzoekers. Ook de educatieafdeling van de dierentuin heeft hier nu werkplekken en kantoren.

Bezoekers kunnen in Burgers' Academy regelmatig wisselende tentoonstellingen over dieren en natuur bekijken. Verder beschikt het gebouw over een presentatiezaal met circa tachtig zitplaatsen. Daar worden onder meer kindercolleges, opleidingen, examens voor gidsen en bijeenkomsten van twaalf verschillende kinderclubs georganiseerd.



