Plopsaland Resort Belgium

Zes maanden Plopsaland tijdelijk slechts 4 euro duurder dan één dagticket

Plopsaland Belgium komt ter gelegenheid van Black Friday met een opvallende aanbieding. Een Plopsaland Belgium Pass voor zes maanden kost tijdelijk slechts 55 euro. Dat is maar 4 euro duurder dan een regulier dagticket van 51 euro. Het abonnement is goed voor zes maanden toegang én korting op souvenirs en eten.

Bovendien is de startdatum vrij te kiezen, tot zondag 1 maart 2026. In het uiterste geval is de pas dus geldig tot en met eind augustus. "Wil je meteen genieten van de kerstsfeer tijdens Winter Celebration of liever wachten op de eerste lentezon volgend jaar?", staat in de promotietekst. "Jij kiest het helemaal zelf!"

Een Plopsaland Belgium Pass is normaal gesproken alleen verkrijgbaar met een looptijd van twaalf maanden, voor 120 euro per jaar. Ook andere abonnementsvormen zijn in de aanbieding: een Plopsa All Parks Pass voor zes maanden kost 65 euro en voor een zes maanden durende Plopsa Swim Pass betalen bezoekers nu 75 euro.



All Parks Pass Premium

Wie niet wil kiezen tussen pretparken en waterparken, kan voor 110 euro een zes maanden lopende Plopsa All Parks Pass Premium aanschaffen. De Black Friday-actie duurt nog tot en met maandag 1 december. Abonnementen zijn alleen online verkrijgbaar, via de officiële Plopsa-website.