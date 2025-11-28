Efteling

Ding-ding-ding: hotelgasten Efteling liggen wakker door rinkelende spoorwegovergang

VIDEO Het aanhoudende gerinkel van een spoorwegovergang heeft hotelgasten van de Efteling uit hun slaap gehouden. Dat blijkt uit berichten op social media. Naast het nieuwe, luxueuze Efteling Grand Hotel bevindt zich een overweg van de Efteling Stoomtrein Maatschappij. Midden in de nacht werden plotseling de waarschuwingsbellen geactiveerd.

In de omgeving was echter geen trein te bekennen. "Dan slaap je in het Grand Hotel en gaat om 04.00 uur heel de tijd de spoorboom en je ziet niks voorbijkomen", klaagt ene Shannon op X. "Ugh, m'n nachtrust gestoord. Ben over m'n slaap heen." Het bericht werd verstuurd om 05.42 uur.

Ruim een uur later volgde een update. "Naar de receptie gebeld. Conclusie: omdat het gevroren heeft, is het spoor van de rel? Het is nu 06.59 uur." De vrouw plaatst ook een video van de op hol geslagen spoorwegovergang. "Dit was de laatste keer dat-ie af was gegaan nadat hij een stuk of twaalf keer ging."



Excuses

In een reactie op het bericht biedt de Efteling excuses aan voor de "vervelende situatie". De hotelgast krijgt het advies om de klacht door te geven via de Efteling-app. "We helpen je dan graag verder."



Het is niet duidelijk of er uiteindelijk compensatie is geboden. Een overnachting in het Efteling Grand Hotel kost al gauw vele honderden euro's per nacht. De kamers kijken uit over de Aquanura-vijver, de Pardoes Promenade, het Sprookjesbos of het Huis van de Vijf Zintuigen.