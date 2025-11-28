Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Ding-ding-ding: hotelgasten Efteling liggen wakker door rinkelende spoorwegovergang

Vandaag, 12.58 uurBeeld: @eftelingshannon

VIDEO Het aanhoudende gerinkel van een spoorwegovergang heeft hotelgasten van de Efteling uit hun slaap gehouden. Dat blijkt uit berichten op social media. Naast het nieuwe, luxueuze Efteling Grand Hotel bevindt zich een overweg van de Efteling Stoomtrein Maatschappij. Midden in de nacht werden plotseling de waarschuwingsbellen geactiveerd.

In de omgeving was echter geen trein te bekennen. "Dan slaap je in het Grand Hotel en gaat om 04.00 uur heel de tijd de spoorboom en je ziet niks voorbijkomen", klaagt ene Shannon op X. "Ugh, m'n nachtrust gestoord. Ben over m'n slaap heen." Het bericht werd verstuurd om 05.42 uur.

Ruim een uur later volgde een update. "Naar de receptie gebeld. Conclusie: omdat het gevroren heeft, is het spoor van de rel? Het is nu 06.59 uur." De vrouw plaatst ook een video van de op hol geslagen spoorwegovergang. "Dit was de laatste keer dat-ie af was gegaan nadat hij een stuk of twaalf keer ging."

Excuses
In een reactie op het bericht biedt de Efteling excuses aan voor de "vervelende situatie". De hotelgast krijgt het advies om de klacht door te geven via de Efteling-app. "We helpen je dan graag verder."

Het is niet duidelijk of er uiteindelijk compensatie is geboden. Een overnachting in het Efteling Grand Hotel kost al gauw vele honderden euro's per nacht. De kamers kijken uit over de Aquanura-vijver, de Pardoes Promenade, het Sprookjesbos of het Huis van de Vijf Zintuigen.



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be