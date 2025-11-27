Europa-Park Resort

Europa-Park pakt uit met nieuw wintercircus: samenwerking met Circusfestival Monte Carlo

Europa-Park werkt deze winter nauw samen met het beroemde Circusfestival van Monte Carlo. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het festival verandert de gebruikelijke Winter Zirkus Revue van het Duitse pretpark in een volledig nieuwe productie met de titel Monte Carlo Circus Festival meets Europa-Park. Dat heeft het park zojuist bekendgemaakt.

De voorstelling, met internationale artiesten, duurt meer dan een uur en wordt opgevoerd in een grotere circustent dan voorheen, uitgerust met een led-vloer en een vernieuwde entree. Het programma bestaat onder meer uit luchtacrobatiek, een hondentrainer, een komiek en de acrobatengezelschappen Troupe Bingo en Troupe Demian. Presentator Wolf Fisher praat de show aan elkaar.

De samenwerking komt niet uit de lucht vallen. Europa-Park-oprichter Roland Mack kreeg begin dit jaar nog een eretitel van de Fédération Mondiale du Cirque: hij mag zich nu officieel Ambassadeur van het Circus noemen. "De familie Mack heeft het circus nooit als puur entertainment beschouwd, maar eerder als een emotionele culturele vorm", zegt festivalvoorzitter Urs Pilz.



Silver Star

Monte Carlo bevindt zich in Monaco. Die link past in een bredere strategie van het attractiepark. Europa-Park opent in 2026 een nieuw themagebied rondom het vorstendom, waar achtbaan Silver Star onderdeel van wordt. Prins Albert II, die het pretparkresort al meerdere keren bezocht, gaf eerder al aan uit te kijken naar een verdere samenwerking.



Prinses Stéphanie van Monaco, beschermvrouwe van het circusfestival, staat bekend als groot pleitbezorger van circuskunst. De winteropenstelling van Europa-Park duurt dit seizoen van zaterdag 29 november tot en met zondag 18 januari, met uitzondering van woensdag 24 en donderdag 25 december.