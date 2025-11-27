Welkom!
Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen deelt beelden van grote jungleverbouwing

Vandaag, 19.46 uur

FOTO'S Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft nieuwe beelden gedeeld van de verbouwing van Rimbula, de gigantische tropische kas in het Drentse dierenpark. Sinds maandag 27 oktober wordt er stap voor stap gewerkt aan een grote reconstructie, waarbij routes worden aangepast, dierenverblijven worden vernieuwd en onderdelen van de klimroute Jungle Trail verdwijnen.

De werkzaamheden duren nog maanden. Bezoekers moeten voorlopig rekening houden met aangepaste looproutes en omleidingen in het gebied. Tijdens schoolvakanties en het winterevenement Wildnights blijft de hele kas wél toegankelijk, inclusief de boottocht Rimbula River.

In de eerste weken lag de nadruk op sloopwerk. De lange houten brug bij het eiland van de gibbons is volledig verwijderd. Ook een kleinere brug over de rivier is gesloopt en inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar. Onder de gibbonbrug wordt intussen gewerkt aan een nieuw onderkomen voor diverse watervogels.

Jungle Trail
De fundering ligt er al, de betonvloer is gestort en de eerste brugliggers zijn geplaatst. Ook de Jungle Trail wordt grondig aangepakt. Wildlands had eerder al aangegeven dat het parcours te lang en onoverzichtelijk was. Door het pad op te splitsen en deels op te nemen in de reguliere bezoekersroute moet de route straks duidelijker en toegankelijker worden.

Intussen zijn twee torens van de klauterroute afgebroken, inclusief touwbruggen. De bekende stapstenen in het water blijven bestaan, maar worden een aparte alternatieve route naast het gewone pad. De eerste nieuwe paden worden zichtbaar, net als een nieuw uitkijkpunt richting de Olifantenvallei.





























