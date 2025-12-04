Bellewaerde

Bellewaerde Kerst is terug: nieuwe zone heet Dream Lights

FOTO'S Bellewaerde Park presenteert tijdens het winterseizoen een nieuw themagebied: Dream Lights. Eind november ging het jaarlijkse evenement Bellewaerde Kerst van start, waarbij het Belgische attractiepark wordt getransformeerd tot een winterse wereld. Drie bestaande zones keren terug: Santa's Village, Aztec Alps en Magic Forest.

Helemaal nieuw is Dream Lights, waar bezoekers verschillende lichtsculpturen kunnen ontdekken. Het park spreekt over "een betoverend lichtjesparadijs waar alles schittert". "Van glinsterende bloemen en fladderende vlinders tot een majestueuze pauw die de nacht doet stralen." Het themadeel Bubble Dreams verdween.

Enkele kinderattracties kregen voor de gelegenheid nieuwe namen: Santa's Balloons, Rudolph's Ride, Santa's Candyshop en Santa's Kitchen. De overdekte achtbaan Huracan gaat 's winters door het leven als Winter Express. Verder wordt de acrobatiekshow Lucioza weer opgevoerd, in een vernieuwde vorm. De voorstelling vindt plaats in een circustent op de parkeerplaats.



Rolschaatspiste

Andere winterse hoogtepunten zijn het Huis van de Kerstman, rolschaatspiste Aztec Roller, het Spiegellabyrinth, speelgebied Snowmen Playground en de 4D-kerstfilm Sleigh Ride. Bellewaerde Park viert nog kerst tot en met zondag 4 januari, in alle weekenden en tijdens de kerstvakantie, met uitzondering van donderdag 25 december en donderdag 1 januari. Bovendien is het park volledig uitverkocht op zondag 7 december.



Bezoekers kunnen al bouwwerkzaamheden spotten voor volgend jaar: in 2026 presenteert Bellewaerde een schommelattractie van het type wild swing XL en een 300 meter lang hindernisparcours. Daarnaast wordt restaurant Canadian Burger momenteel gerenoveerd. Ter compensatie huurde men voor de winterperiode een spiegeltent in.















































