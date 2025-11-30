Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Movie Park Germany

Nieuwe kerstattractie: Movie Park laat bezoekers per trein naar de Noordpool reizen

Vandaag, 13.42 uur

VIDEO Een nieuwe kerstbeleving in Movie Park Germany staat in het teken van een treinrit naar de Noordpool. Bezoekers van het Duitse pretpark kunnen tijdens winterseizoen Hollywood Christmas de Kerstman ontmoeten door als het ware af te reizen naar zijn huis. Daarvoor stappen ze in Santa's Enchanted Express: een treinsimulator.

De extra attractie - Movie Park's Santa Experience - werd gebouwd in de voorshowruimte van simulator Time Riders. Passagiers nemen plaats in een wagon met zeven beeldschermen als ramen. Met behulp van animaties wordt de indruk gewekt dat de inzittenden daadwerkelijk een reis afleggen.

Uiteindelijk arriveren ze in de bibliotheek van Time Riders, voor de gelegenheid omgebouwd tot kersthuis. Daar vindt de meet-and-greet plaats. Kaarten voor de Santa Experience kosten online momenteel 5 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. Dat is exclusief een geprinte foto van de ontmoeting met de Kerstman.

Pretparkbeurs
Het logo van de Santa Experience is gemaakt met AI. De trein - inclusief de animaties - werd geleverd door de Britse firma The Seasonal Group. In september was de volledige opstelling nog te vinden op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona. Vermoedelijk heeft het Movie Park-team daar inspiratie opgedaan voor de aankoop.



Meer Movie Park Germany
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be