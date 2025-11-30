Movie Park Germany

Nieuwe kerstattractie: Movie Park laat bezoekers per trein naar de Noordpool reizen

VIDEO Een nieuwe kerstbeleving in Movie Park Germany staat in het teken van een treinrit naar de Noordpool. Bezoekers van het Duitse pretpark kunnen tijdens winterseizoen Hollywood Christmas de Kerstman ontmoeten door als het ware af te reizen naar zijn huis. Daarvoor stappen ze in Santa's Enchanted Express: een treinsimulator.

De extra attractie - Movie Park's Santa Experience - werd gebouwd in de voorshowruimte van simulator Time Riders. Passagiers nemen plaats in een wagon met zeven beeldschermen als ramen. Met behulp van animaties wordt de indruk gewekt dat de inzittenden daadwerkelijk een reis afleggen.

Uiteindelijk arriveren ze in de bibliotheek van Time Riders, voor de gelegenheid omgebouwd tot kersthuis. Daar vindt de meet-and-greet plaats. Kaarten voor de Santa Experience kosten online momenteel 5 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. Dat is exclusief een geprinte foto van de ontmoeting met de Kerstman.



Pretparkbeurs

Het logo van de Santa Experience is gemaakt met AI. De trein - inclusief de animaties - werd geleverd door de Britse firma The Seasonal Group. In september was de volledige opstelling nog te vinden op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona. Vermoedelijk heeft het Movie Park-team daar inspiratie opgedaan voor de aankoop.