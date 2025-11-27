Efteling

De Winter Efteling bij je thuis: wintermuziek van muzikale paddenstoelen op Spotify

VIDEO Ze zijn niet meer weg te denken uit het Sprookjesbos van de Efteling: de muzikale paddenstoelen, waar al sinds de opening van het attractiepark in 1952 muziek uit klinkt. Vandaag brengt de Efteling het beroemde deuntje uit op Spotify en andere streamingdiensten, als onderdeel van een digitale single. Daar staat ook een bijzondere versie op.

Bij de paddenstoelen is al decennialang het nummer Menuet in G Majeur van Christian Petzold te horen, uitgevoerd op klavecimbel. In de Efteling klinkt een versie die werd ingespeeld door Igor Kipnis. Tijdens de Winter Efteling voegt men belletjes en kerstklokken aan de soundtrack toe. Dat was het eerste Efteling-klusje van René Merkelbach, die later uitgroeide tot de huiscomponist van het Kaatsheuvelse attractiepark.

De muziek van de paddenstoelen verscheen al op verschillende fysieke en digitale Efteling-albums. Voor de nieuwe uitgave werd niet gekozen voor het origineel van Kipnis, maar voor een nieuwe variant gemaakt door Merkelbachs collega Marco Kuypers. Naast de gebruikelijke melodie, die bijna anderhalve minuut duurt, is voor het eerst ook de winterse versie online gezet.



Kabouterdorp

Het Sprookjesbos telt negentien muzikale paddenstoelen. De herkenbare muziek klinkt niet alleen uit de zwammen zelf: in de holle boom van de muziekkabouter in het Kabouterdorp is dezelfde melodie te horen, alsof het kaboutertje de bron is van het klavecimbeldeuntje dat door het bos zweeft.



De paddenstoelen zijn door de jaren heen meerdere keren aangepast. In de beginjaren waren ze met de hand gemaakt, met geschilderde stippen. Sinds 2001 gebruikt de Efteling polyester hoeden uit een vaste mal, waardoor alle paddenstoelen er identiek uitzien. Tijdens de Winter Efteling worden ze voorzien van sneeuw, glitters en ijspegels.



Efteling Grand Hotel

Voor het zeventigjarig jubileum van de Efteling in 2022 werd de muziek tijdelijk aangepast. Bezoekers hoorden toen een medley waar verjaardagsliedjes in verwerkt waren, naast het originele Menuet. Onlangs klonk ook een speciaal deuntje tijdens De Avond van de Vijf Zintuigen, een evenement voor abonnementhouders. Toen speelden de paddenstoelen de melodie van het Efteling Grand Hotel.