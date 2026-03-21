Erlebnispark Tripsdrill

Duits familiepretpark opent nieuwe attractie met vliegende zeppelins

FOTO'S Een pretpark in Zuid-Duitsland heeft er een nieuwe attractie bij. In Erlebnispark Tripsdrill, gelegen in de deelstaat Baden-Württemberg, kunnen bezoekers sinds dit seizoen een rit maken in de familieattractie Luftikus. De toevoeging bestaat uit een centrale constructie met daaromheen acht hangende gondels in de vorm van zeppelins.

Bezoekers nemen plaats in de luchtvaartuigen, die rondjes draaien en steeds scherpe bochten maken over een ovale baan. De attractie, opgesteld naast de bestaande achtbaan Karacho, is gericht op gezinnen met jonge kinderen. Het gaat om een zogeheten flying tiger 8 van de Italiaanse fabrikant Zamperla.

De naam Luftikus is een woordspeling: in het Duits betekent het een dromerig of lichtzinnig persoon. In Nederland hadden twee parken eerder plannen voor de bouw van zo'n attractie: Drouwenerzand in Drenthe en Bommelwereld in Gelderland.



Uitvinder

In Drouwenerzand werd dat plan later geschrapt, in Bommelwereld is de komst van het type uitgesteld naar een latere fase. De attractie in Tripsdrill kreeg een thema rond de fictieve uitvinder Karle Kolbenfresser, die eerder al centraal stond bij Karacho. Bezoekers vanaf 3 jaar mogen instappen onder begeleiding van een volwassene.







