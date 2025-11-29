Efteling

Sinterklaas in de Efteling: speciale aflevering van kinderserie Jokie

VIDEO Efteling-figuur Jokie heeft niemand minder dan Sinterklaas ontmoet. Een speciale aflevering van de Efteling-animatieserie Jokie draait om de komst van de goedheiligman. Jonge kijkers zien hoe de sint Jokie's hulp nodig heeft om pakjes rond te brengen in het Sprookjesbos.

We kennen Jokie als de gastheer van Carnaval Festival. In de gelijknamige tv-serie was jarenlang te zien hoe hij samen met vogel Jet de wereld over reisde in een luchtballon. Tegenwoordig spelen de afleveringen zich af ín het Kaatsheuvelse attractiepark. Ze zijn gratis te zien op YouTube.

Nadat vorige maand al een halloweendeel verscheen, staat een nieuw avontuur volledig in het teken van het sinterklaasfeest. Na het rondbrengen van de pakjes blijkt Jokie één ding vergeten te zijn. De video duurt ruim drieënhalve minuut.



Besloten feest

Hoewel Efteling-grondlegger Anton Pieck een grootliefhebber was van Sinterklaas, doet het Kaatsheuvelse attractiepark niet veel speciaals met de sinterklaasperiode. Wel verschijnt Sint-Nicolaas jaarlijks als pop in het decor van de attractie Carnaval Festival, met zijn paard Ozosnel.



Verder staat voor personeelsleden en hun kinderen steevast een besloten feest op het programma in het Efteling Theater. Daarnaast bevindt zich jaarrond een sinterklaaspleintje in het park: de Sint Nicolaasplaets, gelegen bij Station Marerijk.