Efteling

Foto's: NPO Radio 2 zendt live uit vanuit de Efteling voor stemweek Top 2000

FOTO'S De uitzendingen van NPO Radio 2 komen vandaag vanuit de Efteling. Het Anton Pieckplein in het Kaatsheuvelse attractiepark fungeert als een tijdelijke radiostudio, ter gelegenheid van de stemweek voor de populaire Top 2000. Nederlanders kunnen deze week hun stem uitbrengen voor "de lijst der lijsten".

In de Efteling staat niet alleen de officiële Stembus - een grote touringcar - maar ook een Top 2000 Mini Café in een caravan, waar liefhebbers karaoke kunnen doen. Voorbijgangers krijgen de kans om hun voorkeuren door te geven bij stemzuilen. Verder kwam er een fotopunt: een lijst met de tekst "Ik heb gestemd voor de NPO Radio 2 Top 2000".

Tussen 12.00 en 14.00 uur wordt de uitzending verzorgd door Annemieke Schollaardt. Daarna neemt Paul Rabbering het stokje over, tot 16.00 uur. Via de website van de zender kunnen geïnteresseerden niet alleen live meeluisteren, maar ook meekijken. De eindejaarslijst zelf is op de radio van eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond.



























