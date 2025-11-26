Attractiepark Toverland

Alweer technische problemen in Toverland: wintershow strandt op premièredag

VIDEO Toverland blijft worstelen met technische problemen op entertainmentvlak. Nadat de halloweenperiode al overschaduwd werd door stroomstoringen en andere technische mankementen, blijkt nu ook het opvoeren van een mascotteshow te veel gevraagd. Het was de bedoeling dat bezoekers vandaag konden kijken naar de wintershow Toos & Morrel Laten Het Sneeuwen.

De productie was aangekondigd voor de start van winterseizoen Winter Feelings op zaterdag 22 november, maar afgelopen weekend werd de voorstelling uiteindelijk toch niet vertoond. Het Limburgse attractiepark schoof de première vier dagen op, naar woensdag 26 november. Maar ook vandaag kwamen bezoekers van een koude kermis thuis.

Toos & Morrel Laten Het Sneeuwen wordt vertoond in het nieuwe Pop-up Theater, onderdeel van het overdekte themadeel Land van Toos. De show van 15.30 uur liep direct vertraging op: de deuren van de theaterzaal openden pas na 15.30 uur. Uiteindelijk ging de show wel van start, maar na de eerste paar zinnen liet de techniek het afweten.



Veertig minuten

Hoofdrolspelers Toos en Morrel verdwenen weer van het toneel. Er werd meermaals een poging gedaan om de productie opnieuw op te starten, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kreeg het publiek om 16.10 uur - veertig minuten nadat de show van start had moeten gaan - te horen dat het niet lukte om het euvel te verhelpen.



Toos & Morrel Laten Het Sneeuwen is de grote nieuwigheid van het winterseizoen in Toverland. De hoofdrollen zijn weggelegd voor de originele mascottes van het pretpark in Sevenum: heksje Toos Toverhoed en zwijn Morrel. Verder leunt deze editie van Winter Feelings voornamelijk op terugkerende onderdelen, zoals de Winter Wonder Verzamelaars. Die act ging vandaag ook niet door vanwege een technische storing.