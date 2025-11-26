Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt nieuwe beelden van Frozen-wereld: themagebied bijna voltooid

VIDEO Disneyland Paris heeft nieuwe sfeerbeelden vrijgegeven van World of Frozen, de grote uitbreiding die op 29 maart 2026 opent in Disney Adventure World. In een uitgebreide videoreportage is te zien hoe het themagebied er nu bij staat. Het grootste deel van de bouw afrondingsfase is achter de rug: straten, gevels en decorstukken zijn zo goed als klaar.

De video laat onder meer Arendelle Bay, de Fountain of Friendship en Arendelle Castle zien, zowel overdag als in het donker, net als de North Mountain met Elsa's ijspaleis. Pleinen en verlichting ogen gereed voor gebruik, de dorpsstraten van Arendelle zijn al gedecoreerd met schilderingen, ornamenten en meubilair. Daarnaast komen winkels en eetgelegenheden voorbij.

Ook achter de schermen toont Disney meer dan voorheen, met beelden van animatronics, rekwisieten en sets. In making-of-materiaal is te zien hoe figuren en decoronderdelen tot leven komen. Zo werkt men aan landschapselementen als kunstrotsen, de kledij van animatronics en schepen voor de nieuwe show A Celebration in Arendelle. Disney zet veel in op handwerk en traditionele technieken.



Kopie

World of Frozen is op vrijwel elk vlak een kopie van een gelijknamig gebied in Hong Kong Disneyland: de indeling en architectuur zijn nagenoeg identiek. Dat geldt ook voor de enige attractie in het nieuwe gebied, de bootjesdarkride Frozen Ever After. Die opende in 2023 in het Aziatische resort, als een moderne variant op een tien jaar oude Frozen-attractie in het Amerikaanse Disney-park Epcot.