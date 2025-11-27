Efteling

Efteling maakt onderhoudsplanning voor lente 2026 bekend: Python en Carnaval Festival langdurig dicht

De Efteling heeft de onderhoudsplanning voor de komende maanden bekendgemaakt. Het overzicht met sluitingsdata op de officiële Efteling-website is bijgewerkt tot en met april. In de lente gaan onder meer de Python en Carnaval Festival langdurig dicht. Daarnaast zijn er de gebruikelijke sluitingen voor De Vliegende Hollander en de Piraña.

Beide waterattracties worden traditiegetrouw na de kerstvakantie gesloten voor groot onderhoud. De Piraña moet op zaterdag 7 maart weer operationeel zijn, De Vliegende Hollander vaart naar verwachting weer uit op vrijdag 27 maart. Ook paardenshow Raveleijn is normaal gesproken niet te zien tussen de kerstvakantie en het voorjaar, maar dit keer duurt de sluiting langer.

De Efteling houdt Raveleijn de hele zomer gesloten voor een ombouw: er komt een volledig nieuwe show. Ook het omliggende themagebied krijgt een upgrade, met de toevoeging van een nieuwe thrillride. Volgens de huidige onderhoudsplanning is Raveleijn niet toegankelijk tot en met maandag 30 november. Voorlopig wordt dinsdag 1 december genoemd als openingsdatum.



Darkride

Een andere opvallende opknapbeurt vindt plaats bij Carnaval Festival: de vrolijke darkride is niet alleen kortstondig dicht tussen maandag 15 en vrijdag 19 december, maar ook tussen maandag 13 maart en vrijdag 17 april. De Python rijdt begin volgend jaar bijna een maand niet, van maandag 5 tot en met vrijdag 30 januari.



Op dit moment zijn spookspektakel Danse Macabre en bootjesmolen Sirocco buiten gebruik voor werkzaamheden. Beide renovaties moeten op vrijdag 12 december afgerond worden. 4D-bioscoop Fabula gaat nog dicht tussen maandag 1 en vrijdag 19 december, de Gondoletta staat in de lente stil van maandag 2 tot en met vrijdag 13 maart.