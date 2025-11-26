Welkom!
Disneyland Paris

Zootopia-sterren Judy en Nick tijdelijk te ontmoeten in Disneyland Paris

Vandaag, 16.16 uurBeeld: @ED92Magic e.a.

FOTO'S Judy Hopps en Nick Wilde, de sterren van Disney-film Zootopia, krijgen hun eigen meet-and-greet in Disneyland Paris. Ter gelegenheid van de nieuwe film Zootopia 2 - in het Nederlands uitgebracht als Zootropolis 2 - kunnen bezoekers de figuren vanaf vandaag ontmoeten in Animation Celebration, gelegen in het Walt Disney Studios Park.

Het konijn en de vos blijven de rest van het kerstseizoen aanwezig, tot en met dinsdag 6 januari. Zootopia 2 draait vanaf vandaag in de bioscoop. In het verhaal komen Judy en Nick terecht in een mysterie dat verband houdt met de komst van een giftige slang in de dierenmetropool.

Disneyland Paris doet meer met Zootopia 2. Zo vinden in hetzelfde Animation Celebration-complex tekenlessen plaats, waar aanwezigen leren hoe ze een personage uit de film kunnen schetsen. Daarnaast wordt gezorgd voor een digitale fotospot, speciale souvenirs en een gratis verzamelkaart, zolang de voorraad strekt.



