Efteling

Top 2000 Stembus komt dit jaar naar de Winter Efteling

De Winter Efteling speelt dit jaar een rol tijdens de stemweek voor de populaire Top 2000 van NPO Radio 2. De zogeheten Top 2000 Stembus - een grote touringcar - staat op woensdag 3 december op het Anton Pieckplein in het Kaatsheuvelse attractiepark.

Bezoekers kunnen daar tussen 12.00 en 16.00 uur hun keuzes invullen voor de jaarlijkse hitlijst. De Top 2000 - één van de best beluisterde radioprogramma's van het land - is een grote eindejaarslijst met tweeduizend door het publiek gekozen nummers. Op eerste kerstdag start traditiegetrouw een marathonuitzending, die tot en met oudejaarsavond duurt.

Tijdens de stemweek bepalen luisteraars welke muziek volgens hen niet mag ontbreken in de lijst. Volgende week woensdag wordt in de Efteling dus extra aandacht gevraagd voor het initiatief. Wie de bus met eigen ogen wil zien, heeft wel een entreebewijs nodig.



Wildlands

Het voertuig start de route door Nederland twee dagen eerder in het noorden: op maandag 1 december staat de Stembus bij dierenpark Wildlands in Emmen. Daar is de bus vrij toegankelijk, ook voor mensen zonder ticket voor de dierentuin. Ook Groningen, Den Haag, Amersfoort, Raalte en Leiden komen volgende week aan de beurt.



