Disneyland Paris verkoopt mini-versies van decors in Disney Adventure World

FOTO'S Disneyland Paris heeft twee bijzondere souvenirs gelanceerd om de opening van Disney Adventure World te vieren. Disney-fans kunnen nu twee beelden mee naar huis nemen, gebaseerd op twee taferelen in het themagebied World Premiere Plaza. Het gaat om decorstukken van het Disney Theater en een beeld van Walt Disney met Mickey Mouse.

Het fictieve Disney Theater bevindt zich in de overdekte boulevard World Premiere. De gevel dient als de scheidingslijn tussen het oude Hollywood-thema van het park en de rest van Disney Adventure World. Er is geen echt theater gevestigd: het idee is dat passanten als het ware ín de filmwereld stappen.

Van die façade bestaat nu ook een gedetailleerde miniatuurversie, met verlichting. Het beeld kost 69 euro. Als bezoekers World Premiere verlaten, komen ze het Partners Statue tegen: een iconisch standbeeld dat in meerdere internationale Disney-parken te vinden is.



Achterwand

Ook daarvan bestaat nu een beeld, inclusief de kleurrijke achterwand. Op de muur zien we een design van Disney-, Pixar- en Marvel-figuren die in het park te vinden zijn, met een sierlijke, goudkleurige omlijsting. Voor het aandenken moet 119 euro neergeteld worden. Beide nieuwe souvenirs zijn onder meer verkrijgbaar in de grote shop Mickey's of Hollywood Boutique.



Tot slot is er nog een miniatuur van de fameuze klokkentoren van Arendelle, bekend van de nieuwe themawereld World of Frozen. Het betreft een replica van de entree van de attractie Frozen Ever After, inclusief figuren van Anna en Elsa. Ook in dit beeld is verlichting verwerkt. Voor het Clock Tower-beeld vraagt Disney 149 euro.



























