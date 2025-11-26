Pairi Daiza

Pairi Daiza stunt eind november met toegangsticket van 29 euro

In dierentuin Pairi Daiza vinden eind deze maand de zogeheten Sweet Days plaats. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 november 2025 rekent het Belgische dierenpark voor alle bezoekers één vast entreetarief van 29 euro. Normaal liggen de prijzen aanzienlijk hoger: online kost een dagkaart doorgaans tussen de 37 en 48 euro, afhankelijk van leeftijd en datum.

Senioren betalen normaal 41 tot 46 euro. Volgens Pairi Daiza gaat het om drie uitzonderlijke kortingsdagen waarbij de toegangsprijs 30 tot 60 procent lager uitvalt. Het speciale tarief geldt voor alle leeftijden, behalve voor kinderen tot en met 2 jaar, die standaard gratis naar binnen mogen.

Kaarten zijn zowel online als aan de kassa verkrijgbaar. Het park benadrukt dat bezoekers die dagen de herfstkleuren en de eerste kerstdecoraties kunnen zien. Ook wordt gesproken over extra horeca-aanbod in de verschillende themagebieden.



Lager bedrag

Verder zijn geen bijzondere activiteiten of evenementen aangekondigd. De Sweet Days gelden al jaren als een druk bezochte kortingsperiode. Pairi Daiza - de best bezochte dierentuin van de Benelux - presenteert het driedaagse tarief als een kans voor nieuwsgierigen om het populaire park tegen een lager bedrag te bezoeken.



