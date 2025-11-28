Efteling

Efteling-draak wordt 's nachts warm gehouden om storingen te voorkomen

FOTO'S De vuurspuwende draak van Efteling-show Raveleijn kan niet goed tegen de kou. Als de temperaturen onder het vriespunt duiken, neemt het risico op storingen bij Draconicon toe. Daar heeft de Efteling nu een oplossing voor gevonden: het vijfkoppige mechanische monster wordt 's nachts warm gehouden met behulp van een industriële heater.

Dat is te zien op foto's die onlangs werden genomen na afloop van de laatste show van de dag. De gigantische animatronic is afgedekt met een zeil en afgesloten met dranghekken. Meerdere borden waarschuwen personeelsleden voor valgevaar. Ondertussen blaast een apparaat van verhuurbedrijf Boels warmte richting de draak.

Raveleijn speelt nog tot begin januari. Daarna wordt de huidige voorstelling vervangen door een nieuwe productie, die eind 2026 in première moet gaan. Het is nog niet duidelijk of Draconicon daarin een rol zal spelen. In de tussentijd lijkt de Efteling alles op alles te zetten om de show de laatste weken in optimale staat te presenteren, mét een werkende draak.



Veiliger opstarten

"Wanneer er 's nachts vorst wordt verwacht, dekken we Draconicon af en gebruiken we een warmtebron", bevestigt een Efteling-voorlichter aan Looopings. "Op die manier voorkomen we dat hij bevriest en kunnen we hem de volgende ochtend beter en veiliger opstarten."



Het risico op technische problemen wordt ermee verkleind. De woordvoerder benadrukt dat de heater niet elke nacht wordt ingezet. "Alleen als het 's nachts vriest." Draconicon bevindt zich achter de stadspoort in de openluchtarena. Tijdens de voorstelling komt hij uit de grond omhoog.











