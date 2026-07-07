Fraispertuis-City

Nieuwe brandweerachtbaan uit Nederland dompelt bezoekers onder in bosbrand

VIDEO Een nieuwe rollercoaster van Nederlandse makelij plaatst bezoekers midden in de strijd tegen een bosbrand. Het Franse attractiepark Fraispertuis-City heeft de familieachtbaan Fireline Redwood geopend: een door de Limburgse fabrikant Vekoma gebouwde attractie met een opvallend brandweerthema. De opening valt samen met het zestigjarig bestaan van het park.

Fireline Redwood draait om de Amerikaanse Hotshot Crews: gespecialiseerde brandweerteams die bosbranden bestrijden. Voor de attractie werd een promotiefilm gemaakt waarin een natuurbrand uitbreekt en de brandweer razendsnel moet uitrukken. Passagiers vervullen de rol van nieuwe rekruten. Ze rijden door een gebied dat door de brand is getroffen.

De family boomerang coaster heeft een baanlengte van 208 meter. Eerst wordt de trein achteruit omhoog gebracht naar een hoogte van 22,5 meter. Daarna volgt een rit vooruit over en onder de grond, met een topsnelheid van 61 kilometer per uur. Aan het einde schiet de trein een 28 meter hoge spike in, waarna dezelfde route achteruit wordt afgelegd.



Brandweerpost

Het thema speelt een belangrijke rol. De attractie staat in het teken van sequoiabossen en bosbrandbestrijding. Ook zijn speciale effecten toegevoegd om het gevoel van een brand na te bootsen. Verder komen bezoekers onder meer een brandweerpost en uitgebrande boomstammen tegen.



Fireline Redwood maakt deel uit van een nieuw gebied van ongeveer 1400 vierkante meter. Daar hoort ook de kinderattractie Les Ours'hauts bij, een 11 meter hoge vrijevaltoren van de Duitse fabrikant Zierer. Fraispertuis-City investeerde ruim 7 miljoen euro in de uitbreiding.