Phantasialand

'Filmen en fotograferen in het hele park verboden', verschijnt op borden in Phantasialand: een misverstand

Bezoekers van het Duitse attractiepark Phantasialand zijn vandaag geconfronteerd met een merkwaardige boodschap. Op informatieschermen viel te lezen dat filmen en fotograferen overal verboden was. De trekpleister in Brühl is berucht om strenge regels, maar een algeheel foto- en filmverbod zou zelfs voor Phantasialand extreem zijn.

De letterlijke tekst luidde als volgt: "Liebe Gäste, bitte beachten Sie, dass das Fotografieren und Filmen auf dem gesamten Parkgelände verboten ist!" Oftewel: waag het niet om ergens een foto of een filmpje te maken. De melding zorgde voor commotie op social media, waar een vertegenwoordiger van Phantasialand al snel met opheldering kwam.

Het blijkt te gaan om een misverstand. De mededeling werd per abuis getoond door een "technische fout", aldus operationeel manager Chris Theis. Eigenlijk was de tekst bedoeld voor een besloten evenement. "Het is afkomstig van een evenementendag afgelopen februari, dus buiten onze normale openingstijden."



Parkreglement

Op reguliere openingsdagen blijft het gewoon geoorloofd om foto's en video's te maken "om bijzondere momenten vast te leggen", benadrukt Theis, al zijn er wel enkele uitzonderingen. "Het is niet toegestaan te filmen of te fotograferen in onze attracties of tijdens onze shows", staat in het officiële parkreglement van Phantasialand.



