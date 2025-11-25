Welkom!
Familypark

Oostenrijks pretpark presenteert nieuw themagebied met twee attracties in 2026

Vandaag, 15.08 uur

FOTO'S Een Oostenrijks pretpark breidt volgend jaar uit met een volledig nieuw gebied. Familypark, eigendom van Walibi-groep Compagnie des Alpes, vervangt de twintig jaar oude bootjesglijbaan Tempelrutsche door een zone rondom het thema wijnbouw. Daarbij horen twee nieuwe attracties: Rotonda en Wilder Winzer.

Dat heeft het park vandaag bekendgemaakt. De uitbreiding is een gevolg van de sterke groei van de afgelopen jaren, meldt directeur Filip de Witte. Het nieuwe themagebied in de zone Abenteuerinsel wordt aangekleed met glooiende heuvels, tonnen, wijnranken en bijpassende decorstukken. Blikvanger is Rotonda, een disk'o coaster van de Italiaanse fabrikant Zamperla.

Bezoekers nemen plaats op een schijf die al draaiend over een golvende baan heen en weer beweegt. De snelheid kan oplopen tot ongeveer 70 kilometer per uur. Het toestel, toegankelijk vanaf 120 centimeter, wordt gepresenteerd als een unieke toevoeging voor Oostenrijk. Voor jongere kinderen komt de Wilder Winzer, een draaiende bus die is vormgegeven als een kar vol wijnvaten.

4,7 miljoen euro
De gondel biedt plaats aan 24 personen en bereikt een hoogte van ongeveer 8 meter. Voor de aanleg van het nieuwe gebied investeert de directie circa 4,7 miljoen euro. Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door regionale bedrijven. Beide attracties moeten af zijn in het voorjaar van 2026.







