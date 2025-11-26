Welkom!
Efteling

Nieuw uiterlijk voor Pardoesmobiel: Efteling-mascotte rijdt rond in vernieuwde wagen

Gisteren, 22.00 uurBeeld: @cindy_ve, @Coshira_

FOTO'S De Efteling heeft de Pardoesmobiel in een nieuw jasje gestoken. Op foto's is te zien hoe het bekende vervoermiddel van Pardoes de Tovernar en Prinses Pardijn een opvallende metamorfose heeft ondergaan. Het gaat om de eerste grote restyling sinds 2006, toen een door Pardoes-bedenker Henny Knoet ontworpen versie in gebruik werd genomen.

De vernieuwde wagen oogt chiquer en frisser dan zijn voorganger. De grotendeels beige tinten en rode bekleding van het oude model hebben plaatsgemaakt voor donkerder groentinten met goudaccenten. De kap is nu eenvoudiger vormgegeven, zonder de rode franjes die eerder kenmerkend waren.

In plaats daarvan heeft het dak een strakke, roodpaarse kleur. De sierlijke gouden krullen langs de zijkanten en boven het zitgedeelte springen direct in het oog. De zitplaats achterop, waarop de mascottes kunnen plaatsnemen om naar voorbijgangers te zwaaien, bleef bestaan.

Enorme bellen
Verder vallen de nieuwe roodgouden wieldoppen op, net als de goudkleurige details aan de voorkant van de wagen. Die vervangen een front met enorme bellen. De Pardoesmobiel wordt gebruikt om de nar en zijn vriendin snel door het park te kunnen vervoeren. Pardoes is deze winter te ontmoeten op de Pardoes Promende en op de Warme Winter Weide.

Nieuw



Oud

