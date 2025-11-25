Disneyland Paris

Disneyland Paris maakt abonnementen fors duurder: nieuwe prijzen tot 799 euro

De uitbreiding van Disneyland Paris gaat ook gepaard met hogere prijzen. Vandaag maakt het Disney-resort bekend wat abonnementen volgend jaar gaan kosten. De prijs van de duurste Disneyland Pass - goed voor 365 dagen toegang - stijgt van 699 euro naar maar liefst 799 euro. Dat is een toename van ruim 14 procent.

Dit betreft de Disneyland Pass Gold. Ook de andere varianten worden duurder. Silver, waarmee abonnees op driehonderd dagen per jaar naar binnen mogen, kost nu nog 499 euro. Dat wordt 569 euro, 14 procent meer. Daarnaast wordt Bronze, de meest voordelige optie, in tweeën gesplitst.

Een Bronze Pass kost op dit moment 289 euro voor maximaal 170 dagen toegang. Binnenkort komen er twee verschillende Bronze-varianten: Bronze One voor 289 euro op 170 dagen - maar met een limiet van één Disney-park per dag - en Bronze Max voor 399 euro op 270 dagen.



Niet wisselen

Wie voor Bronze One gaat, kan tijdens het bezoek dus niet wisselen tussen het Disneyland Park en Disney Adventure World. Parkeren is bij alle abonnementsvormen inbegrepen. Het vooraf online reserveren van bezoekdagen blijft verplicht. Dagen kunnen uitverkocht raken.



De twee duurste varianten - Silver en Gold - hebben ook enkele andere voordelen. Zo mogen Gold-abonnees dagelijks extra vroeg naar binnen tijdens Extra Magic Time. Ook ontvangen ze een gratis Disney PhotoPass en krijgen ze 15 procent korting in restaurants en winkels. Met Silver bedraagt het kortingspercentage 10 procent. Die korting is er eveneens voor de PhotoPass.



Nieuwe attracties

De nieuwe prijzen gelden vanaf donderdag 12 februari. Op zondag 29 maart wordt het Walt Disney Studios Park officieel omgedoopt tot Disney Adventure World. Dat gaat gepaard met de opening van de themagebieden Adventure Way en World of Frozen, met nieuwe attracties, nieuw entertainment en nieuwe eetgelegenheden. Overigens is er in het eerste jaar na de opening geen abonnementskorting op Frozen-souvenirs.



