Disneyland Paris

Eerste bewegende beelden tonen omvang van nieuwe avondshow Disneyland Paris

VIDEO Disneyland Paris heeft voor het eerst bewegende beelden gedeeld van tests voor de avondshow Cascade of Lights, die volgend jaar debuteert in Disney Adventure World - het huidige Walt Disney Studios Park. In de video is te zien hoe het enorme meer Adventure Bay in het donker tot leven komt dankzij fonteinen, watergordijnen met projecties, lichtbundels, vlammenwerpers en drones.

Het gaat om testopnames: verschillende elementen zijn nog niet af. Zo zien we nog geen bewegende animaties op de waterschermen: men toont alleen nog stilstaande afbeeldingen van personages uit Mulan, Moana, The Avengers en Up. Uiteindelijk zullen ook Pocahontas, Hercules en Zootopia uitgebeeld worden.

Wel verschijnen de eerste patronen van de 379 drones die in de uiteindelijke productie een grote rol zullen spelen. In tegenstelling tot de shows bij het kasteel in het Disneyland Park - waar drones tot 120 meter hoogte mogen vliegen - bereiken de toestellen boven Adventure Bay een maximale hoogte van 45 meter. Daarnaast wordt voor het eerst gebruikgemaakt van drijvende waterdrones.



Sleepboten

De voorstelling gaat zo'n zestien minuten duren. Cascade of Lights is bedoeld als een 360 gradenbeleving, waardoor bezoekers rond het hele meer zicht hebben op het spektakel. Overdag blijft de waterpartij leeg. Twee uur voor aanvang van de show varen de verschillende platforms naar hun positie, met behulp van geruisloze sleepboten.



Men maakt gebruik van 240 lampen en zestien vlammenwerpers. Voor het opnemen van de soundtrack is uitgeweken naar de legendarische Abbey Road Studios in Groot-Brittannië. De première hangt samen met de opening van Disney Adventure World, eind maart 2026. Medewerkers en abonnementhouders mogen de show al eerder bekijken.