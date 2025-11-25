Disneyland Paris

Disney-fans in rep en roer: technische tekening Disneyland Paris lijkt te wijzen op Avatar-uitbreiding

FOTO'S Gaat Disneyland Paris een Avatar-themagebied bouwen? Sommige fans vermoeden van wel na het zien van een technische tekening. Maandagavond kwamen verschillende beelden naar buiten van de uitbreiding van het Walt Disney Studios Park, dat Disney Adventure World gaat heten. In het meer Disney Adventure Bay zal een grote watershow vertoond worden: Cascade of Lights.

Daarvoor is een ingenieuze drijvende constructie bedacht, die twee uur voor aanvang van de voorstelling in vijf delen richting het hart van het meer versleept wordt. Een technisch ontwerp laat zien hoe het systeem in elkaar zit. Fans op social media hebben het echter maar over één ding: de namen van de vier armen.

Die lijken namelijk te verwijzen naar de windrichtingen én de attracties die daar te vinden zijn. Achtereenvolgens zien we Loki Racer (noordoost), Loki Lion (zuidoost), Loki Frozen (zuidwest) en Loki Navi (noordwest). De vermeldingen Frozen en Lion zijn duidelijk: die slaan op de themagebieden World of Frozen en een toekomstige Lion King-wereld.



Toy Story

Racer lijkt te refereren aan de Toy Story-attractie RC Racer, die inderdaad in de noordoostelijke richting van het platform ligt. Ook dat klinkt logisch. De laatste term - Navi - doet de wenkbrauwen echter fronzen. Dat is namelijk een expliciete verwijzing naar de personages uit de Avatar-films van James Cameron, de Na'vi. Noordwest van het platform bevindt zich nu nog de attractie Cars Road Trip.



Disneyland Paris heeft momenteel geen Avatar-gebied of -attractie - en zo'n uitbreiding is ook nog niet aangekondigd. Om die reden roept de gebruikte term vragen op. Was hier sprake van wishful thinking door een ontwerper, of is Disney achter de schermen stilletjes al bezig met de volgende stap binnen Disney Adventure World, na de opening van het Lion King-gedeelte?



Easter eggs

Disney-producent Ben Spalding gooide maandag wat olie op het vuur tijdens een bijeenkomst met fans. Toen de betreffende tekening in beeld kwam op een scherm, leek hij even verbaasd. Vervolgens zei hij: "Neem foto's, er zijn een paar easter eggs." De afbeelding verdween daarna direct. "Die heeft er lang genoeg gestaan", klonk het.







Zeker is dat de bouw van de Lion King-attractie nog jaren in beslag zal nemen. Als er intern een voornemen is om iets met Avatar te doen, bevindt het project zich in ieder geval in een pril stadium, zonder enige zekerheden. Uit ervaring weten we dat plannen binnen Disneyland Paris zelfs op het laatste moment nog kunnen wijzigen.



150 miljoen euro

Zo kondigde men enkele jaren geleden nog een Star Wars-uitbreiding aan, maar dat concept verdween uiteindelijk in de prullenbak. Toch is het niet ondenkbaar dat Disneyland Paris ooit iets met Avatar zou doen. De eerste film staat in de top tien van best bezochte bioscoopfilms in Frankrijk, met ruim vijftien miljoen verkochte tickets en een opbrengst van meer dan 150 miljoen euro.



Deel twee, Avatar: The Way of Water, lokte veertien miljoen mensen naar de Franse bioscopen. Komende maand verschijnt deel drie, met de titel Avatar: Fire and Ash. Het is de bedoeling om in 2029 deel vier uit te brengen, gevolgd door deel vijf in 2031. In potentie blijft het merk dus nog jarenlang onder de aandacht van het grote publiek.



Flight of Passage

Disney realiseerde al een Avatar-themagebied in het Amerikaanse park Disney's Animal Kingdom: Pandora - The World of Avatar, geopend in 2017. Daar staan twee attracties: vliegsimulator Avatar Flight of Passage en bootjesdarkride Na'vi River Journey. Op dit moment wordt gewerkt aan een volledig nieuwe Avatar-wereld voor Disney California Adventure in Californië.



