Disneyland Paris

Disneyland Paris toont beelden van nieuwe Rapunzel-attractie

FOTO'S Disneyland Paris heeft voor het eerst gedetailleerde beelden vrijgegeven van Raiponce Tangled Spin, de nieuwe familieattractie die volgend jaar opent in themagebied Adventure Way. Tot nu toe waren alleen ontwerpen en concepten beschikbaar.

De nu gepubliceerde foto's laten het volledige decor, de verlichting en de afwerking van dichtbij zien. Raiponce Tangled Spin - een attractie van het type tea cup ride - is gebaseerd op de animatiefilm Tangled. Bezoekers nemen plaats in gondels in de vorm van boten, die langzaam ronddraaien onder een dak vol honderden lantaarns.

Op het plafond zijn kleurrijke schilderingen te zien met scènes uit het verhaal van Rapunzel en Flynn Rider. Het ontwerp toont veel houtsnijwerk, felle kleuren en warme verlichting, gebaseerd op de iconische lantaarnscène uit de film. De draaiattractie maakt onderdeel uit van Adventure Way, een nieuwe boulevard tussen de parkentree van Disney Adventure World en het grote meer Adventure Bay.



Mandy Moore

Disney belooft een sfeervolle rit voor alle leeftijden, begeleid door muziek uit de film: het nummer I See The Light. Voor de attractie sprak actrice Mandy Moore, de originele stem van Rapunzel, nieuwe teksten in. Raiponce Tangled Spin opent tegelijk met de rest van Adventure Way en World of Frozen op zondag 29 maart 2026.







