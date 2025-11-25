Disneyland Paris

Nieuw Frozen-gebied Disneyland Paris krijgt een eigen watershow: A Celebration in Arendelle

VIDEO In het nieuwe themagebied World of Frozen in Disneyland Paris zal meermaals per dag een show te zien zijn op het water. De voorstelling A Celebration in Arendelle, die zich afspeelt op de baai van het havenstadje, vormt een belangrijk onderdeel van het Snowflower Festival. Dit overkoepelende thema komt in het hele gebied terug.

Tijdens A Celebration in Arendelle varen drie grote Vikingschepen voorbij, met aan boord personages als Elsa, Anna, Olaf en Kristoff, aangevuld met inwoners van het dorp. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te zingen met bekende nummers uit de Frozen-films, waaronder Let It Go en Show Yourself. Eén van de boten is uitgerust met een fontein die tijdens de show waterstralen de lucht in schiet.

De show gaat ongeveer vijftien minuten duren. Voor het creëren van de schepen werd samengewerkt met het Franse scheepsbouwbedrijf Couach Construction Navale. De verdere afwerking is gedaan door decorateurs die al langer voor Disneyland Paris werken. Zo is Kristoffs schip beschilderd door het bedrijf Prelud. Speciaal voor de show componeerden Frozen-songwriters Kristen Anderson-Lopez en Robert Lopez nieuwe muziek, exclusief voor World of Frozen in Parijs.







Fountain of Friendship

World of Frozen zelf krijgt een duidelijke verhaallijn mee. Het volledige dorp Arendelle staat in het teken van het Snowflower Festival: een feest waarvoor straten, pleinen en gebouwen zijn versierd. Bezoekers passeren het kasteel van Arendelle, de Fountain of Friendship en de 36 meter hoge North Mountain met daarop Elsa's ijspaleis. In het dorpscentrum klinkt een nieuwe symfonische versie van muziek uit de films.



Hoogtepunt van het themadeel is de bootjesdarkride Frozen Ever After. Daar varen bezoekers langs scènes met Anna, Elsa, Olaf, Sven en de trollen. Het verhaal van de eerste Frozen-film wordt verteld aan de hand van animatronics, videoprojecties en lichteffecten. Het kasteel van Arendelle fungeert als een overdekte fotolocatie met Anna en Elsa: de Royal Encounter.







Oaken

Op straat duiken ook andere figuren op, zoals Oaken en babytrol Mossie. Verder komen er verschillende winkels en horecapunten. In Nordic Crowns Tavern worden Scandinavisch geïnspireerde combinatiemenu's geserveerd, met onder meer aardappelpuree, zalm, gehaktballetjes en dillesaus. Arendelle Boutique verkoopt Frozen-artikelen en producten die verwijzen naar Scandinavisch handwerk.



In Fjord View Shop wordt Rúna verkocht, een interactieve babytrol die reageert op aanraking én licht- en geluidsignalen kan geven. Het concept heeft wat weg van een Furby. World of Frozen opent officieel op zondag 29 maart 2026 in Disney Adventure World, de nieuwe naam voor het huidige Walt Disney Studios Park.