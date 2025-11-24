Disneyland Paris

Disney presenteert interieur van nieuw prinsessenrestaurant The Regal View

FOTO'S Disneyland Paris heeft het interieur van The Regal View Restaurant & Lounge onthuld, het nieuwe bedieningsrestaurant in het toekomstige Disney Adventure World. Tot nu toe waren er alleen concepttekeningen beschikbaar. De nu vrijgegeven foto's tonen zowel de eetzaal als de aangrenzende lounge, met uitzicht op het meer Adventure Bay.

In The Regal View wordt ontbijt, lunch en diner geserveerd. De inrichting bestaat uit rijk gedecoreerde plafonds, geborduurde gordijnen, houten panelen, glas-in-loodramen en muurschilderingen met Disney-prinsessen zoals Sneeuwwitje, Tiana en Moana. Bezoekers kunnen tijdens het eten ook enkele van deze figuren ontmoeten, waaronder Belle, Merida, Jasmine, Aurora, Mulan en Ariel.

Enkele personages verschijnen in nieuwe outfits die speciaal voor Disneyland Paris zijn ontworpen. Bijzonder detail: voor het servies werkte Disney samen met het Nederlandse porseleinmerk Royal Delft, hofleverancier van de Nederlandse koninklijke familie. De handgeschilderde borden zijn geïnspireerd op verschillende prinsessen.



Sidekicks

Buiten prijkt een grote sierlijke luifel, vervaardigd door een Frans atelier dat gespecialiseerd is in historisch smeedwerk. Een deel van het gebouw is ingericht als The Regal View Lounge: de eerste bar ooit in een Disney-park in Parijs. Daar staan een houten toog met gouden accenten, blauwe tinten en schilderijen van bekende sidekicks als Heihei, Pascal en Mushu.



Gasten kunnen er cocktails bestellen die verwijzen naar de prinsessen, met zicht op Adventure Bay en World of Frozen. The Regal View maakt onderdeel uit van Adventure Way, de nieuwe hoofdroute die het huidige Walt Disney Studios Park vanaf maart 2026 officieel transformeert tot Disney Adventure World.







Café Luminosity

In het gebied openen maar liefst veertien nieuwe horecalocaties. Het gaat om La Terrasse Panoramique, Café Luminosity, drie kiosken, vijf chalets en verschillende foodtrucks. Verder komen er tuinen gebaseerd op Disney-verhalen. Voorbeelden zijn de Tangled Garden, de Toy Story Garden - met metershoge beelden van Woody en Jessie - en de Gazebo Garden.



Daar staan bronzen beelden van Peter Pan, Winnie the Pooh en 101 Dalmatians. De tuinen vormen in het voorjaar, de zomer en de herfst het decor voor verschillende optredens. In de lente is Rapunzel and Flynn's Musical Encounter te zien, gevolgd door Mary Poppins and the Pearly Band in de zomermaanden en Miguel's Fiesta Latina in het najaar.



Disney Marching Band

Ook de Disney Marching Band met Minnie Mouse komt voorbij. We kennen de acts van Disney Music Festival, dat dit jaar plaatsvond in het Disneyland Park. Adventure Way krijgt daarnaast een eigen muziekstuk van veertig minuten, opgenomen in Abbey Road Studios.



























