Disneyland Paris: nieuwe avondshow in Disney Adventure World heet Cascade of Lights

FOTO'S Disney Cascade of Lights is de naam van een grote nieuwe avondshow in Disney Adventure World, zoals het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris volgend jaar gaat heten. Boven Adventure Bay, een meer van ruim 3 hectare, is over enkele maanden een avondspektakel te zien met muziek, lichteffecten, fonteinen, vlammenwerpers, vuurwerk, videoprojecties op water en drones.

Vandaag deelt Disney enkele nieuwe afbeeldingen. Daarop zien we scènes uit Mulan, Up en The Avengers. Adventure Bay moet "het kloppende hart van de parkuitbreiding" worden. Aan de oevers kunnen Mickey en Minnie Mouse ontmoet worden, in nieuwe Victoriaanse outfits. Ook andere Disney-personages krijgen hier een meet-and-greet-plek.

Na zonsondergang is Cascade of Lights te zien. "Deze spectaculaire show is meer dan zomaar een show; het is ontworpen als een emotionele reis - een uitnodiging voor elke gast om in zijn of haar eigen innerlijke kracht te geloven, zich te verwonderen en de kracht van verhalen te ervaren zoals alleen Disney dat kan", zo luidt de beschrijving.



Adembenemende choreografieën

Cascade of Lights wordt gepresenteerd als de grote finale van een dag in Disney Adventure World. "De productie verlegt de grenzen van innovatie en bevat 's werelds eerste integratie van een revolutionair aquatisch dronesysteem met de volgende generatie luchtdrones, waardoor adembenemende choreografieën ontstaan die zich gelijktijdig in de lucht en op het water afspelen", aldus Disney.



Naast de eerder genoemde films staat de voorstelling in het teken van onder meer Hercules, Moana en Zootopia. Voor de 379 drones wordt de Franse firma Dronisos ingeschakeld, die al jaren voor Disney werkt. De soundtrack, opgenomen door een negentigkoppig orkest, bevat onder meer het titelnummer We Can Be Heroes.











