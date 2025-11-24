Disneyland Paris

Pratende en lopende Olaf-animatronic komt naar Disneyland Paris

VIDEO Disney heeft een innovatieve Olaf-animatronic ontwikkeld. De beroemde sneeuwman uit de wereld van Frozen komt tot leven in Disneyland Paris in de vorm van een pop die kan praten, lopen en reageren, alsof hij rechtstreeks uit de animatiefilms is gestapt. Bezoekers kunnen Olaf volgend jaar ontmoeten in het nieuwe themagebied World of Frozen, onderdeel van Disney Adventure World.

De creatie komt uit de koker van Walt Disney Imagineering. Bij de onthulling waren topman Bruce Vaughn en Disneyland Paris-directrice Natacha Rafalski aanwezig. In een video is te zien hoe Olaf ook kennis heeft gemaakt met Nederlander Michel den Dulk, de creatief directeur van Disneyland Paris.

Olaf wandelt zelfstandig rond, knippert met zijn ogen, praat met bezoekers en heeft losse onderdelen, zoals zijn wortelneus. Zijn buitenkant bestaat uit glinsterende vezels die vers sneeuw moeten voorstellen. Volgens Disney gaat het om een technisch ingewikkeld personage.



Natuurlijke gebaren

Omdat Olaf in de films niet beweegt als een mens of dier, werd gebruikgemaakt van zogenoemde reinforcement learning: een vorm van kunstmatige intelligentie waarmee de robot bewegingen aanleert. Daardoor kan hij niet alleen lopen, maar ook natuurlijke gebaren maken die lijken op de filmanimaties.



Disney laat weten dat Olaf een volgende stap is binnen de reeks vrij bewegende robotkarakters, na eerdere interactieve Star Wars-droids. Die waren eerder dit jaar te zien in Parijs. Ingenieurs werkten nauw samen met de oorspronkelijke makers van Frozen om ervoor te zorgen dat houding, mimiek en stem overeenkomen met het bronmateriaal.



Celebration in Arendelle

Olaf zal over een tijdje te zien zijn in de nieuwe show Celebration in Arendelle in World of Frozen, dat onderdeel wordt van een enorme uitbreiding van het Walt Disney Studios Park - binnenkort hernoemd naar Disney Adventure World. Daarnaast duikt de sneeuwman tijdelijk op in het Frozen-gebied van Hong Kong Disneyland. Disney benadrukt dat het prototype in ontwikkeling is en dat het uiterlijk nog kan veranderen.