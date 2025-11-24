Familiepark Drievliet

Foto's: ingrijpende werkzaamheden in Drievliet voor nieuwe attractie en opknapbeurten

FOTO'S In Drievliet wordt momenteel hard gewerkt aan verschillende grote bouwprojecten. Direct na de laatste openingsdag op zondag 2 november zijn graafmachines, bouwploegen en vrachtwagens het terrein opgereden. Nieuwe foto's laten zien dat grote delen van het park inmiddels zijn opgebroken en afgezet met hekken.

De klassieke Zweefcarrousel is volledig uit elkaar gehaald. Het onderstel werd losgemaakt, zodat de attractie verplaatsbaar is. In het entreegebied keert het toestel komend jaar in opgeknapte vorm terug. De molen krijgt een nieuwe coating en alle lasnaden worden nagekeken. De decoratieve panelen liggen momenteel bij Meere Reclamestudio om vernieuwd te worden.

De komst van de nieuwe attractie StoomCycloon - een sidecar XL van de Italiaanse fabrikant Technical Park - zorgt ervoor dat het park flink moet schuiven met ruimte. Op de plek van de oude zweefmolen is inmiddels alleen nog een lege vlakte te zien, waar later de fundering voor de nieuwe ride verschijnt. Ondertussen staan onderdelen van de sidecar al afgedekt op een transportwagen.



Meer loopruimte

Men verwacht de daadwerkelijke constructie pas eind februari. Ook de ingang van Drievliet wordt verbouwd. In 2026 verandert het gebied van naam en komt er een nautisch uiterlijk, onder de noemer Pelikaan Pier. De break dance Draaikolk heeft het park verlaten. Verder wordt meer loopruimte gecreëerd door het verbreden van een pad naast achtbaan Formule X.



Volgens een woordvoerder ligt alles op schema. De afgelopen weken is veel grond afgevoerd en zijn oude hagen, struiken en ander groen verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe beplanting. Op meerdere plekken zijn diepe bouwputten zichtbaar. Een heimachine staat al klaar om aan de slag te gaan.































