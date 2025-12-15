Bobbejaanland

Bobbejaanland past boekhouding aan: ingreep van bijna 48 miljoen euro

Bobbejaanland heeft een grote financiële herschikking doorgevoerd. Uit documenten in het Belgisch Staatsblad blijkt dat het Vlaamse pretpark het eigen vermogen met 47,9 miljoen euro heeft verhoogd. Het gaat volgens ingewijden om een interne aanpassing, bedoeld om een financiële constructie uit het verleden recht te zetten.

Bobbejaanland is eigendom van de Spaanse groep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen in Nederland, Movie Park in Duitsland, Parque Warner in Spanje en Mirabilandia in Italië. Binnen de groep was de organisatiestructuur jarenlang ingericht op fiscale optimalisatie. Daardoor konden de cijfers van afzonderlijke pretparken een vertekend beeld geven, zeggen betrokkenen.

Op termijn werd die situatie als onwenselijk gezien, zowel richting fiscale autoriteiten als richting externe leveranciers en andere zakenpartners. Om die reden is de constructie vereenvoudigd en de balans van Bobbejaanland versterkt. De beslissing werd in oktober genomen tijdens een zogenoemde buitengewone algemene vergadering, blijkt uit documenten die Looopings heeft ingezien.



Accountantskantoor

Er is gekozen voor een inbreng in natura: er kwam geen nieuw geld binnen en er zijn geen nieuwe aandelen uitgegeven. In plaats daarvan zijn eerdere financiële afspraken binnen het concern opnieuw verwerkt in de boekhouding. Accountantskantoor KPMG keek mee met de boekhoudkundige wijziging, die is vastgelegd in een notariële akte.



De ingreep zou niet op zichzelf staan: ook bij andere Europese parken van Parques Reunidos spelen naar verluidt vergelijkbare administratieve veranderingen. Looopings heeft Bobbejaanland om commentaar gevraagd, maar een woordvoerder geeft geen inhoudelijke toelichting op het verhaal. Parques Reunidos heeft niet gereageerd.



