Efteling

Efteling brengt vier nieuwe pins uit, maar je vindt ze niet in de winkel

FOTO'S De Efteling heeft vier nieuwe pins ontwikkeld, maar ze zijn niet te koop in de winkel. Verzamelaars kunnen de pins alleen bemachtigen bij het Smidje, een automaat op het Anton Pieckplein. Tegen betaling van 2 euro - contant of contactloos - smeedt het figuurtje als het ware een pin. Vooraf weten bezoekers nooit welke pin ze zullen krijgen.

Sinds 2003 zijn negen series van vier verschillende pins verschenen. De vorige serie werd gepresenteerd in 2022. Het ging om pins met achtereenvolgens een kabouter met een gong, Jonas uit de Wallevis, een kelner en een man met een zuurstok. Voor serie nummer negen deed men opnieuw een beroep op vier Efteling-taferelen.

De komende tijd kunnen Efteling-fans pins proberen te verzamelen met de buste van Kogeloog, een aapje met een contrabas, een man in een bijenkorf en een geitje met een schild. Kogeloog is één van de personages uit het sprookje van De Zes Dienaren, bekend van Langnek. Het is ook de naam van een verkooppunt tegenover het sprookje.



Knolraap

Liefhebbers zullen het musicerende aapje herkennen van de Kleine Zweefmolen op het Anton Pieckplein. De bijenkorf vormt sinds vorig jaar het logo van snoepwinkel De Soete Inval. Het geitje draagt een wapenschild met een knolraap, net als het decorstuk dat te vinden is in een nisje bij De Wolf en de Zeven Geitjes in het Sprookjesbos.



Om duidelijk te maken dat sprake is van verschillende items, voegde de Efteling een papiertje toe met afbeeldingen van alle vier de pins. "Spaar ze allemaal!", staat erop. 2 euro is opvallend goedkoop voor een Efteling-pin: reguliere pins kosten tegenwoordig doorgaans 7,50 tot 8,50 euro, met uitschieters tot 15 euro voor de officiële pin van het Efteling Grand Hotel.







