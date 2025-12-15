Efteling

Efteling-musical over Joris en de Draak in première: de eerste beelden

VIDEO De Efteling laat voor het eerst officiële beelden zien van een nieuwe musical over Joris en de Draak. Na een korte periode van try-outs ging de voorstelling zondag in première in Theater aan de Parade in Den Bosch. In totaal zal de productie het komende half jaar te zien zijn in 42 verschillende Nederlandse en Vlaamse theaters.

De show is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Toeschouwers zien hoe de familie Van Kampen in de jaren vijftig autopech krijgt onderweg naar het Brabantse sprookjespark. "Wat volgt is een fantasierijk avontuur waarin zij samen het eeuwenoude verhaal van Joris en de Draak tot leven brengen", meldt de Efteling.

Marijn Brouwers, Marike Folles, Christiaan Koetsier en Thijmen Staps spelen de familie Van Kampen en Fleur Renes is te zien als hun buurmeisje. De acteurs nemen daarnaast de rollen op zich van onder meer Joris, prinses Rosalie, drie schapen en een koning. De regie is in handen van Mark Haayema, onder meer bekend als kinderboekenschrijver, theatermaker en poppenspeler.



Ongelukkig toeval

Joris en de Draak kennen we sinds 2010 als houten achtbaan, maar het bijbehorende sprookje is minder bekend. Het verhaal gaat over een koning die al jaren probeert af te komen van een draak die zijn koninkrijk terroriseert. Als door een ongelukkig toeval zijn dochter, prinses Rosalie, wordt uitgekozen om aan de draak te voeren, weet de koning niet meer wat te doen.



Met de zeventig minuten durende show "zet de Efteling de traditie van sprookjesmusicals voort in een stoerdere vorm", laat men weten. Het script is van Allard Blom, huiscomponist René Merkelbach creëerde nieuwe liedjes. Voor de kostuums was Efteling-oudgediende Carla de Kroon verantwoordelijk, terwijl Joris van Veldhoven het decor verzorgde.



Baron 1898

De volledige titel luidt Efteling vertelt... Joris en de Draak. Het is de bedoeling om de komende jaren vast te houden aan dat concept, maar dan met andere Efteling-thema's. Looopings kon onlangs al melden dat de eerstvolgende reizende musical zal draaien om het verhaal achter dive coaster Baron 1898.