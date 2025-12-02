Highlights of Holland

Nieuwe interactieve attractie in Amsterdam rekent op 100.000 bezoekers per jaar

VIDEO In Amsterdam opent deze maand een nieuwe ervaring: Highlights of Holland. In de monumentale Magdalenakapel, gelegen in de Spaarndammerbuurt, kunnen bezoekers in ongeveer 75 minuten kennismaken met uiteenlopende Nederlandse tradities, geschiedenis en iconen. De attractie bestaat uit tien themaruimtes.

Die draaien volledig om beleving en interactie, in plaats van klassieke vitrines en infoborden. Zo is er een virtuele rondvaartboot over het Nederlandse water, kunnen bezoekers al fietsend hun eigen muziek produceren en lopen ze door een tulpenveld met metershoge bloemen.

Ook komen kunst en historische beelden voorbij in speciaal ingerichte zalen. Het initiatief ontstond vanuit de wens om buitenlandse gasten in korte tijd een compleet beeld van Nederland te geven, iets wat in de praktijk lastig bleek. Daarom werd besloten een museum te ontwikkelen waarin de bekendste hoogtepunten van het land onder één dak samenkomen.



100.000 bezoekers

Highlights of Holland is vanaf woensdag 17 december zes dagen per week geopend van 10.00 tot 19.00 uur. Elke tien minuten start een nieuwe ronde door de ruimtes. De initiatiefnemers verwachten in het eerste jaar rond de 100.000 bezoekers te ontvangen, onder wie toeristen, gezinnen en schoolgroepen. Tickets kosten online tussen 25 en 26,50 euro.