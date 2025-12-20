DierenPark Amersfoort

Nieuwe winterfiguren en silent disco bij winteravonden in DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort introduceert deze kerstvakantie nieuwe onderdelen tijdens tien speciale avondopenstellingen. De Warme Winteravonden in december en januari staan in het teken van entertainment met personages uit de Winterfamilie Lumière. Daarnaast is er een Silent Jingle Disco.

Een woordvoerder belooft "sfeervol straattheater". De familie bestaat uit vijf Warme WinterWakers: Fonkelaer, die zich bezighoudt met licht en verhalen, Grijpgraag, die bezoekers op speelse wijze benadert als zakkenrolster, De Grote Rolo, die bij een rad opdrachten laat bepalen, Wonderwaard, die items met een magisch tintje aanprijst en Sluimermeer, die als brugwachter toegang verleent nadat een symbolische tol is betaald.

Bestaande activiteiten en extra's keren terug, waaronder de Lichtjestrein, kampvuren, videoprojecties onder de noemer Magische Winterillusies en het Magisch WinterWoud, een wandeling door een bosgebied met speciale effecten. Daarnaast zijn er weer foodtrucks met onder meer Luikse wafels, glühwein, warme Chocomel, oliebollen, poffertjes, pasta's en een winterse barbecue.



Schnitzel Boerderij

Restaurant de Boerderij wordt getransformeerd tot Schnitzel Boerderij. Er zijn winteravonden van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 december, van zaterdag 27 tot en met dinsdag 30 december en op vrijdag 2 en zaterdag 3 januari, steeds van 15.00 tot 20.00 uur.



Vandaag opent ook de Graanschuur, een nieuwe deels overdekte beleving met ratten in de Stad der Oudheid. Bezoekers ontdekken door middel van audio en muurschilderingen hoe de relatie tussen mens en rat door de eeuwen heen is veranderd.



