Efteling

De Efteling blijft sleutelen aan De Zes Zwanen: na twee maanden alweer onderhoud

Vandaag, 15.33 uurBeeld: @cindy_ve, @jeroen989, @RingelbergNick

FOTO'S Het sprookje van De Zes Zwanen in de Efteling blijkt behoorlijk onderhoudsgevoelig te zijn. In mei was het tafereeltje niet toegankelijk vanwege werkzaamheden. Vervolgens ging het sprookje tussen eind augustus en half september weer dicht voor een technische revisie. Deze week vindt opnieuw een opknapbeurt plaats.

De Zes Zwanen combineert een klassieke sprookjesscène met een rondvaart: bezoekers kunnen plaatsnemen in één van de zwanen uit het verhaal. Vervolgens varen ze door een slot heen. Het vaarsysteem is afkomstig van Metallbau Emmeln uit Duitsland. Slechts twee maanden na de laatste renovatie wordt de constructie opnieuw uit elkaar gehaald, blijkt uit foto's.

Volgens een woordvoerder is er niets geks aan de hand met De Zes Zwanen: dit keer zou sprake zijn van het reguliere halfjaarlijkse onderhoud. "Voor de meeste attracties hebben we één sluiting per jaar ingepland", legt hij uit. "Maar bijna alle attracties hebben ook driemaandelijkse en zesmaandelijkse onderhoudsbeurten, zoals de leverancier die voorschrijft."

Waterbak
Dergelijke werkzaamheden worden normaliter buiten openingstijd uitgevoerd, zodat bezoekers er geen last van hebben. "In het geval van De Zes Zwanen moet de waterbak bij de zesmaandelijkse beurt leeg zijn. Hierdoor is een sluiting helaas noodzakelijk."

In het Sprookjesbos ontbreken op dit moment ook Het Meisje met de Zwavelstokjes, De Nieuwe Kleren van de Keizer, de Sprookjesboom en De Vliegende Fakir. Alleen de eerste twee sprookjes worden vermeld op de openbare onderhoudskalender op de Efteling-website.











De Vliegende Fakir



Het Meisje met de Zwavelstokjes



Sprookjesboom

