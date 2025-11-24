Dolfinarium

Dolfinarium zwijgt over bezoekersaantallen, maar parkeercijfers laten forse terugval zien

Het Dolfinarium in Harderwijk houdt al jaren geheim hoeveel mensen het park bezoeken, maar nieuwe cijfers over verkochte parkeerkaarten geven een opvallend beeld. Volgens data die dagblad de Stentor inzag, is het aantal dagkaarten parkeren in drie jaar tijd bijna gehalveerd. In 2022 werden nog ruim 70.000 parkeerkaarten verkocht.

Dit jaar, tot en met 31 oktober 2025, staat de teller onder de 40.000. Dat komt neer op een daling van 45,8 procent. Sinds 2018 maakt het Dolfinarium geen bezoekersaantallen meer openbaar, iets wat in Nederland uitzonderlijk is. Vrijwel alle grote attractieparken publiceren die cijfers jaarlijks. Parkeerdata zijn geen exact bezoekrapport, maar volgens de Stentor kochten historisch gezien vooral Dolfinarium-bezoekers deze kaarten.

De meeste gasten komen met de auto, omdat er geen goede verbinding met openbaar vervoer is tussen het station van Harderwijk en de boulevard. Coronajaren 2020 en 2021 zorgden voor een stevige inzinking, met een verkoopaantal dat meer dan halveerde. Na het opheffen van de coronamaatregelen in 2022 veerde de verkoop tijdelijk terug naar bijna het niveau van voor de pandemie.



Optimistisch

Parkmanager Alex Tiebot liet destijds weten optimistisch te zijn, zonder exacte bezoekerscijfers te noemen. Die opleving hield echter geen stand. Na 2022 daalde het aantal verkochte parkeerkaarten jaarlijks met ongeveer 10.000 stuks. Vergeleken met het pre-coronajaar 2019 is sprake van een terugval van 48,2 procent. De cijfers over 2025 lopen tot eind oktober, omdat het Dolfinarium daarna tijdelijk gesloten is.



In eerdere jaren werden in november en december samen slechts 1000 tot 2000 extra parkeerkaarten verkocht, te weinig om het totaal nog significant te veranderen. Het Dolfinarium beschikt niet over een eigen parkeerplaats. Bezoekers zetten hun auto neer op terreinen die in handen zijn van de gemeente, voor 11 euro per dag.



Omzet

Ook financieel gaat het niet voor de wind. Uit de jaarrekening van moederbedrijf Continental Leisure Projects (CLP), onderdeel van de Spaanse groep Aspro Parks, blijkt dat het Dolfinarium in 2024 een omzet noteerde van 8 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 8,2 miljoen euro, weet de krant.



Kostenposten zoals personeel, inkoop en energie stegen juist. De hele groep leed in 2024 een operationeel verlies van 510.000 euro, al bleef er dankzij rente-inkomsten onderaan de streep een nettowinst van 1,3 miljoen euro over. Wat de dalende trends betekenen voor de toekomst van het Dolfinarium is onduidelijk: het park geeft geen commentaar.