Plopsaland Resort Belgium

Opmerkelijke uitspraak in Plopsa-serie: deadlines zijn heilig, maar attracties lopen vaak vertraging op

De Plopsa Group is kampioen attracties uitstellen, maar kijkers van een docusoap op de Vlaamse televisie kregen zaterdagavond een heel ander beeld voorgeschoteld. In het tv-programma De Wereld van Plopsa op VTM werd de bouw van de attractie Wickie's Wervelwind uitgebreid besproken: een schommel die afgelopen zomer openging in Plopsaland Belgium.

Volgens betrokken medewerkers was het uitstellen van de opening onder geen beding mogelijk. Deadlines zijn namelijk heilig binnen Plopsa, zo vertelde projectleider decoratie Ines Desmyttere op camera. "De deadline verlaten is absoluut geen optie", klonk het. "Nee, nooit, nooit", reageerde een assistent-manager verantwoordelijk voor de techniek.

"De deadline is een harde deadline bij ons." Desmyttere: "Ja. Desnoods is het nachtwerk, weekendwerk of nacht- én weekendwerk. We gaan door totdat we er zijn." Het zijn ferme woorden voor een pretparkgroep die in de praktijk juist bekendstaat om het regelmatig missen van eigen streefdata.



Maanden vertraging

Zo opende Plopsa's houten achtbaan Heidi The Ride in 2017, terwijl de attractie was aangekondigd voor 2016. Het Plopsaland Theater Hotel ontving in 2021 de eerste gasten, maar eigenlijk was 2018 gecommuniceerd als openingsjaar. De opening van het eerste Plopsa-park in Polen, Majaland Kownaty, liep in 2018 eveneens maanden vertraging op.



Toen de Plopsa Group in 2019 een overdekt pretpark in treinstation Antwerpen-Centraal overnam, werd gesproken over een heropening in april 2020. Het duurde uiteindelijk tot oktober 2021 voordat de eerste bezoekers verwelkomd konden worden. Het overdekte kindergebied Circus Bumba in Plopsaland Belgium zou de grote nieuwigheid van 2020 worden, maar pas in 2023 gingen de deuren open.



Drie keer uitgesteld

Ook recenter, onder de huidige directie, komt het uitstellen van projecten veelvuldig voor. In Plopsaland Deutschland had in 2024 een spectaculaire spinning coaster af moeten zijn, maar het project wordt naar verwachting pas in 2028 gerealiseerd: de opening is nu drie keer uitgesteld.



In hetzelfde park liep de opening van de Smurfen-darkride Die Schlümpfe Abenteuer een jaar vertraging op. Verder beloofde Plopsa dat in het najaar van 2025 de nieuwe familieachtbaan 100% Wolf open zou gaan in Duitsland. De deadline werd niet gehaald. Pas in het voorjaar van 2026 kunnen bezoekers een ritje maken.



Eén dag

Overigens noemde Plopsa voor Wickie's Wervelwind nooit een openingsdatum: het project was aangekondigd voor "zomer 2026". Pas één dag voor de ingebruikname durfde men het aan om het openingsmoment met de buitenwereld te communiceren.



Eigenlijk had de attractie op een andere plek terecht moeten komen: de schommel was aanvankelijk bedoeld voor het Nederlandse park Plopsa Indoor Coevorden. Ook dat liep dus niet zoals gepland.