Efteling

Efteling-fan bouwt zijn eigen Trollenkoning, inclusief bewegingen

VIDEO De Trollenkoning voorspelt al 37 jaar de toekomst in de Efteling, maar sinds kort heeft hij ook een klein broertje. Een Duitse Efteling-fan heeft zelf een Trollenkoning-animatronic gebouwd, inclusief gesynchroniseerde bewegingen. De trol beweegt net zoals de grote variant in het Sprookjesbos. Ook het uiltje naast hem mocht niet ontbreken.

Het gaat om een creatie van Tim Hendriks, die de afgelopen jaren al meerdere animatronics in elkaar knutselde. Zo ontstonden replica's van O.J. Punctuel uit Symbolica (2019), de Phantom uit Disney's Phantom Manor (2020) en Jack Sparrow uit Disney's Pirates of the Caribbean (2022). Nu was het dus de beurt aan de brabbelende Efteling-trol.

"Het is een getrouwe weergave van de waarzegger uit het Sprookjesbos van de Efteling", schrijft Hendriks. "Het personage kan drie gedetailleerde programma's uitvoeren, negatief, positief en neutraal, die allemaal nauwgezet zijn nagemaakt." In een video laat de Duitser zien hoe hij te werk ging, van het 3D-modelleren en beeldhouwen tot het animeren en decoreren.



TNO Delft

De Trollenkoning staat sinds 1988 in het Sprookjesbos, tussen De Rode Schoentjes en de Sprekende Papegaai. Het personage werd ontworpen door Ton van de Ven en gebouwd als technisch proefproject, in samenwerking met TNO Delft en het Britse Spitting Image. De trol is geen onderdeel van een bestaand sprookje: hij werd speciaal voor de Efteling bedacht.