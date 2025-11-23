Efteling

Efteling verlengt Caro opnieuw: theatershow blijft tot eind 2026 te zien

De Efteling gaat nog minimaal een jaar door met de theatershow Caro. De productie, die sinds 2018 speelt in het Efteling Theater, is nu verlengd tot en met woensdag 30 december 2026. Online kunnen inmiddels kaarten worden gekocht voor tientallen voorstellingen in 2026.

De meeste shows vinden plaats op dinsdagen, donderdagen en in weekenden, al zijn er in maanden als januari en maart minder speeldagen. Caro heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde voor verblijfsgasten. Omdat er nauwelijks gesproken wordt, is de voorstelling geschikt voor een internationaal publiek.

De productie, die de afgelopen jaren al meermaals verlengd werd, volgt het levensverhaal van hoofdpersonage Oscar, met muzikale scènes, acrobatiek en grote decorstukken. De show duurt ongeveer zeventig minuten en wordt geregisseerd door Stanley Burleson.



Los ticket

Voor een los ticket betalen bezoekers 26,50 euro. Abonnementhouders krijgen 25 procent korting en verblijfsgasten in Efteling-accommodaties zijn slechts 12,50 euro kwijt voor een kaartje. Een toegangsbewijs voor Caro staat los van een entreebewijs voor het attractiepark.



Caro is een open-eindevoorstelling, wat wil zeggen dat de show te zien is zonder einddatum, zolang er voldoende vraag naar is. De productie behoort inmiddels tot de langstlopende theatershows van Nederland. Alleen Soldaat van Oranje speelt al langer. In het verleden werd het Efteling Theater gebruikt voor gratis toegankelijke sprookjesshows.