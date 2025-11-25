Plopsaland Resort Belgium

Merkwaardige video van waterbaan Plopsaland: boten zakken naar beneden

VIDEO Het evacueren van de waterattractie DinoSplash in Plopsaland Belgium is afgelopen weekend niet gelopen zoals het hoort. De boomstambaan kwam zaterdag rond 17.05 uur stil te staan door een technisch mankement. Een opmerkelijke video van fansite MR Plopsa laat zien hoe de boten vanaf de lift achteruit naar beneden zakken.

Tijdens de storing werden veel boten achter elkaar geplaatst op de grote bandenlift, richting het hoogste punt van de baan. Medewerkers deden vervolgens meerdere pogingen om de lift weer aan te zetten. Dat leek aanvankelijk te lukken, totdat alle boten tegelijkertijd achteruit naar beneden gleden. De onderste boot maakte zelfs een achterwaartse splash in het water.

Aanwezige personeelsleden leken het spoor even bijster. Uiteindelijk werd overgegaan tot de daadwerkelijke ontruiming. Een woordvoerder geeft aan dat medewerkers in eerste instantie probeerden om de attractie opnieuw op te starten. Dat zou gebruikelijk zijn bij een korte stilstand, "waarbij een evacuatie niet altijd nodig is".



Gewicht

"Tijdens het opnieuw opstarten trad echter een rollback op, doordat er op dat moment te veel gewicht op de transportband rustte", bevestigt de voorlichter van het Vlaamse attractiepark. "Onze teams hebben daarop onmiddellijk beslist om de bezoekers te evacueren. De situatie werd veilig afgehandeld."



Waterbaan DinoSplash opende in 1989 als Splash. Later werden nog de termen Het Kasteel van Koning Samson en De Boomstammetjes gehanteerd, voordat men in 2019 het dinothema introduceerde. Het ritsysteem is afkomstig van de Duitse attractiebouwer Mack Rides. Soortgelijke waterbanen van Mack staan in Walibi Holland, Toverland, Hellendoorn, Walibi Belgium en Plopsaland Ardennes.