Plopsaland Belgium schrapt grote parade op doordeweekse dagen

FOTO'S De grote jubileumparade van Plopsaland Belgium zou dit jaar dagelijks te zien zijn, maar die belofte kan het Vlaamse attractiepark niet waarmaken. Eind maart presenteerde Plopsaland de 25 Celebration Parade: een gloednieuwe stoet met acht praalwagens, tientallen dansers, Studio 100-figuren en een speciaal gecomponeerd paradelied.

"De parade zal dagelijks door het park trekken en vormt een van de vele pijlers van het feestjaar", liet Plopsa destijds weten. "Geniet elke dag van de 25 Celebration Parade", verscheen op social media. Na de zomermaanden is men daarop teruggekomen: de parade komt toch niet elke openingsdag voorbij.

Sinds begin september staat de 25 Celebration Parade niet op het programma op doordeweekse dagen. Dat blijft zo tot aan de kerstvakantie: de wagens worden alleen nog op zaterdagen en zondagen van stal gehaald. Op zondag 4 januari - het einde van de vakantie - wordt de 25 Celebration Parade voorlopig voor het laatst vertoond, blijkt uit de online openingskalender.



Bezuinigingsmaatregel

Looopings heeft een woordvoerder gevraagd of sprake is van een strategiewijziging of een bezuinigingsmaatregel, maar daar wil Plopsa niet op ingaan. De voorlichter bevestigt alleen dat de 25 Celebration Parade toch niet dagelijks te zien is dit jubileumjaar. Plopsaland viert tot begin januari het 25-jarig bestaan.







