Marveld Recreatie

Nieuw pretpark Bommelwereld start abonnementsverkoop: vanaf 80 euro per jaar

Vandaag, 15.10 uur

Het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld is gestart met de verkoop van abonnementen. Wie komend jaar meerdere bezoekjes wil brengen aan het overdekte attractiepark in Groenlo kan vanaf vandaag online een jaarkaart aanschaffen. De passen zijn geldig vanaf maandag 5 januari, na afloop van de kerstvakantie.

Bommelwereld heeft twee verschillende abonnementssoorten: de PoesPas en de BommelPas. Met de PoesPas mogen abonnees van maandag tot en met vrijdag naar binnen, met uitzondering van feestdagen, voor 80 euro per jaar. De BommelPas van 120 euro is goed voor toegang op elke openingsdag tot en met 31 december 2026.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: het abonnement loopt per kalenderjaar, dus alle passen hebben dezelfde einddatum. Bovendien geldt per dag een limiet van vijfhonderd abonnees. Een bezoek dient vooraf online gereserveerd te worden, met een maximum van drie gelijktijdige reserveringen. Parkeren is niet inbegrepen, een parkeerticket kost 10 euro per dag.

