Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Te koud voor Gold Rush: Slagharen-achtbaan vastgelopen tijdens rit

FOTO'S Lanceerachtbaan Gold Rush in Attractiepark Slagharen gaat vandaag niet meer open. De trein van de 400 meter lange rollercoaster is vanochtend vastgelopen tijdens een testritje. Vanwege de kou had het voertuig niet voldoende snelheid om het parcours af te maken.

De trein staat op dit moment stil op de baan, net voor de laatste inversie. Van daaruit zullen de karretjes handmatig naar het station getakeld moeten worden. Een flinke klus, die wel even in beslag zal nemen. Om die reden moeten bezoekers de triple-launch coaster de rest van de dag missen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Lage temperaturen zorgen ervoor dat achtbanen minder snelheid hebben. In extreme gevallen leidt dat tot het vastlopen van een trein. Slagharen is deze maand alleen geopend in de weekenden, van 10.00 tot 17.00 uur. Doordeweeks staan de attracties sowieso stil.



95 kilometer per uur

Gold Rush, gebouwd door de Duitse firma Gerstlauer, opende in 2017. Een ritje bestaat uit twee voorwaartse en een achterwaartse lancering met een topsnelheid van 95 kilometer per uur, gevolgd door een 33 meter hoge top en twee inversies.







