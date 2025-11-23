Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Te koud voor Gold Rush: Slagharen-achtbaan vastgelopen tijdens rit

Vandaag, 13.59 uurBeeld: Rick Kanters, @happy.mom.86

FOTO'S Lanceerachtbaan Gold Rush in Attractiepark Slagharen gaat vandaag niet meer open. De trein van de 400 meter lange rollercoaster is vanochtend vastgelopen tijdens een testritje. Vanwege de kou had het voertuig niet voldoende snelheid om het parcours af te maken.

De trein staat op dit moment stil op de baan, net voor de laatste inversie. Van daaruit zullen de karretjes handmatig naar het station getakeld moeten worden. Een flinke klus, die wel even in beslag zal nemen. Om die reden moeten bezoekers de triple-launch coaster de rest van de dag missen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Lage temperaturen zorgen ervoor dat achtbanen minder snelheid hebben. In extreme gevallen leidt dat tot het vastlopen van een trein. Slagharen is deze maand alleen geopend in de weekenden, van 10.00 tot 17.00 uur. Doordeweeks staan de attracties sowieso stil.

95 kilometer per uur
Gold Rush, gebouwd door de Duitse firma Gerstlauer, opende in 2017. Een ritje bestaat uit twee voorwaartse en een achterwaartse lancering met een topsnelheid van 95 kilometer per uur, gevolgd door een 33 meter hoge top en twee inversies.



Meer Attractie- en Vakantiepark Slagharen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be