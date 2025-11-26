Efteling

Elektrische Efteling-trein na maandenlange stilstand terug op het spoor

De elektrische Stoomtrein van de Efteling is sinds zondag 23 november weer operationeel. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. Aagje, de enige omgebouwde locomotief van de Efteling Stoomtrein Maatschappij, kampte sinds begin augustus met technische problemen.

Vorige week vonden al enkele testritten plaats, die zonder complicaties verliepen. Aagje werd in mei officieel geïntroduceerd als elektrische variant van de historische locomotief uit 1911. De Efteling liet de trein in Engeland ombouwen door gespecialiseerde bedrijven. Voor bezoekers bleef de beleving grotendeels identiek dankzij stoom- en fluiteffecten.

Onderdelen als het accupakket, de besturingselektronica en de motoren werden verborgen in de tender achter de loc. Het opladen gebeurt 's nachts. Door de maandenlange uitval zat de Efteling geruime tijd vast aan de twee niet-omgebouwde locomotieven Trijntje en Moortje. Wanneer die eventueel ook elektrisch worden gemaakt, is nog altijd niet zeker.



