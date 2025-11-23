Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Tropical Islands Resort

SpongeBob en Patrick brengen bezoek aan Duits waterpark

Vandaag, 15.16 uur

VIDEO Tv-helden SpongeBob SquarePants en Patrick Ster zijn binnenkort aanwezig in één van de grootste waterparken van Europa. Bezoekers van het Duitse waterparadijs Tropical Islands kunnen de beroemde personages op woensdag 3 december tegen het lijf lopen. Tussen 14.00 en 20.00 uur vinden meet-and-greets plaats.

De actie is bedoeld als opwarmertje voor de nieuwe bioscoopfilm SpongeBob op Piratenpad, die in Duitsland op 25 december verschijnt onder de titel SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi. In de animatiefilm worden SpongeBob en zijn vrienden geconfronteerd met spookschip De Vliegende Hollander.

De SpongeBob-dag in Tropical Islands vindt vooralsnog eenmalig plaats. Parkengroep Parques Reunidos, eigenaar van het subtropische resort, werkt al langer samen met kinderzender Nickelodeon. In zusterparken Movie Park Germany en Bobbejaanland zijn SpongeBob en zijn collega's al geruime tijd vaste waarden.



Meer Tropical Islands Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be