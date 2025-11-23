Tropical Islands Resort

SpongeBob en Patrick brengen bezoek aan Duits waterpark

VIDEO Tv-helden SpongeBob SquarePants en Patrick Ster zijn binnenkort aanwezig in één van de grootste waterparken van Europa. Bezoekers van het Duitse waterparadijs Tropical Islands kunnen de beroemde personages op woensdag 3 december tegen het lijf lopen. Tussen 14.00 en 20.00 uur vinden meet-and-greets plaats.

De actie is bedoeld als opwarmertje voor de nieuwe bioscoopfilm SpongeBob op Piratenpad, die in Duitsland op 25 december verschijnt onder de titel SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi. In de animatiefilm worden SpongeBob en zijn vrienden geconfronteerd met spookschip De Vliegende Hollander.

De SpongeBob-dag in Tropical Islands vindt vooralsnog eenmalig plaats. Parkengroep Parques Reunidos, eigenaar van het subtropische resort, werkt al langer samen met kinderzender Nickelodeon. In zusterparken Movie Park Germany en Bobbejaanland zijn SpongeBob en zijn collega's al geruime tijd vaste waarden.